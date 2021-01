Conceição: "Se tivéssemos sido eficazes, o resultado podia ter sido histórico"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:33 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Nacional, o treinador do F. C. Porto deixou elogios à exibição da equipa azul e branca, considerando que houve falta de eficácia.

"Entrámos de forma fantástica, fizemos uma grande primeira parte, com situações suficientes para termos um resultado diferente. Nacional empatou no primeiro remate à baliza. Depois fizeram o 2-1, mas continuámos sempre a atacar. Tivemos muitas ocasiões, contra uma equipa que tentou defender o melhor possível e que foi sempre perigosa nos ataques rápidos. Num ou noutro momento não estivemos tão bem. Foi um jogo muito bom e de grande qualidade da minha equipa. Se tivéssemos sido eficazes, o resultado podia ter sido histórico", começou por dizer Sérgio Conceição, deixando elogios ao espírito da equipa.

"A equipa foi muito solidária. Há um ou outro erro individual que nos tem castigado. Mas nada de preocupante, estamos com um espírito fantástico. Todos os jogadores que entram são uma mais-valia. Foi um esforço maior do que aquele que pensava. Preferia não ter ido a prolongamento, mas não. Agora é fazer um grande jogo e ganhar contra o Benfica", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-2), esta terça-feira na Madeira, o Nacional e está nos quartos de final da Taça de Portugal. Jogo teve de ir a prolongamento.