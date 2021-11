Sérgio Conceição com recorde na mira em estádio talismã

Miguel Pataco, em Milão Hoje às 11:55 Facebook

O F. C. Porto defronta, a partir das 17.45 horas, o Milan e, em caso de triunfo, assegura, na pior das hipóteses, o terceiro lugar do Grupo B e ficará muito bem colocado para garantir a presença nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Com o objetivo principal bem definido, o técnico pode, ainda, atingir uma marca histórica nos dragões.

É a primeira vez que Sérgio Conceição visita San Siro no comando técnico de uma equipa, mas como jogador não lhe falta experiência no recinto milanês, uma vez que passou cinco épocas e meia no campeonato italiano, ao serviço de Lazio, Parma e Inter de Milão.

Entre 1998/99 e janeiro de 2004 - quando regressou ao F. C. Porto -, o antigo extremo jogou nove vezes em San Siro e nunca perdeu no anfiteatro que tem capacidade para 75 mil adeptos. Conceição festejou quatro vitórias e registou ainda cinco empates no estádio que Milan e Inter dividem na Serie A.

Agora, é tempo de ver o jogo a partir do banco de suplentes e com outras responsabilidades, com um dado a servir de motivação extra para o encontro da quarta jornada da fase de grupos. Caso volte a superar o Milan - há duas semanas, no Dragão, os portistas ganharam, por 1-0, com um golo de Luis Díaz -, Sérgio Conceição passa a ser o técnico do F. C. Porto com mais vitórias na Liga dos Campeões.

Para já, o atual homem do leme azul e branco regista 16 triunfos (em 32 partidas) na principal prova por clubes da UEFA, os mesmos que foram conseguidos por Jesualdo Ferreira, em 34 partidas entre 2006 e 2010. Artur Jorge, campeão europeu em 1987, está no terceiro lugar deste ranking com 12 triunfos, numa altura em que a competição, designada como Taça dos Campeões Europeus, tinha menos partidas do que no atual formato.

As contas do apuramento

Conceição desvaloriza sempre os feitos pessoais em nome dos interesses da equipa, mas neste caso - como quase sempre nestes casos, aliás -, os astros estão alinhados e se o técnico subir ao trono portista na Champions, "elimina" o pior dos cenários no Grupo B.

Um triunfo garante que o F. C. Porto continuará nas competições europeias na segunda metade da época, restando saber em qual das duas principais provas. Um eventual terceiro lugar, recorde-se, significa a "repescagem" para os 16 avos de final da Liga Europa, mas o objetivo é claramente outro.

Nas quatro épocas anteriores, Sérgio Conceição conseguiu sempre passar a fase de grupos - à exceção do ano em que os portistas foram eliminados no play-off pelo Krasnodar -, tendo atingido os quartos de final por duas vezes e os oitavos numa ocasião.

Agora, o F. C. Porto divide o segundo lugar do Grupo B com o Atlético de Madrid e, se vencer o Milan e os colchoneros perderem em Liverpool, fica com a garantia matemática que chegará à última jornada na posição de discutir o apuramento. Nesse cenário, o Estádio do Dragão acolherá uma autêntica final entre portugueses e espanhóis com um "prémio" de 9,6 milhões de euros para a equipa que seguir em frente.