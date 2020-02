Sérgio Conceição confiante para a 2.ª mão: "Está tudo em aberto"

Nuno Barbosa Ontem às 23:01 Facebook

O F. C. Porto perdeu na Alemanha, por 2-1, frente ao Bayer Leverkusen, mas ninguém atira a toalha ao chão. Na entrevista rápida, à SIC, Sérgio Conceição destacou a segunda parte da equipa e repetiu: "Está tudo em aberto".

"Foi um jogo entre duas equipas habituadas a jogar a Liga dos Campeões. Esperávamos dificuldades e, na primeira parte, faltou-nos ter mais bola, como conseguimos ter na segunda. De qualquer forma, está tudo em aberto", insistiu o treinador do F. C. Porto, mostrando-se confiante para o jogo da 2.ª mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

"Melhorámos na segunda parte, mas, por infelicidade, na primeira vez que o adversário entrou no nosso terço defensivo, ganhou um penálti", analisou Sérgio Conceição, explicando, depois, que não teve oportunidade de rever o lance para dizer se Marchesín cometeu ou não alguma infração no penálti que defendeu, antes de o árbitro mandar repetir.

"Quero é realçar a nossa segunda parte, que deixa tudo em aberto para a segunda mão", concluiu sobre o jogo.

"Estamos dentro de três competições extremamente importantes. O objetivo número 1 é o campeonato, mas o F. C. Porto é um clube histórico e quer sempre chegar o mais longe possível nas competições europeias. Por isso meti o onze que achava melhor para ganhar. Agora, vamos pensar no Portimonense e em dar uma boa resposta nesse jogo do campeonato. Também estamos na final da Taça de Portugal, mas nisso só pensaremos em maio", afirmou o treinador portista.