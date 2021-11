Sérgio Conceição: "Confio plenamente nas pessoas do F. C. Porto"

José Pedro Gomes Hoje às 13:33 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição garante que o tema das buscas no F. C. Porto não foi falado no balneário, mas espera que as pessoas "não sejam julgadas em praça pública".

À margem do jogo de quarta-feira frente ao Liverpool, para a Liga dos Campeões, o treinador do F. C. Porto abordou o tema das buscas realizadas ontem às instalações do F. C. Porto e casa do presidente Pinto da Costa, garantindo confiar no dirigente.

"Espero que as pessoas não sejam jogadas em praça pública como são os treinadores. Não havendo acusação todos têm direito à presunção de inocência. Confio plenamente nas pessoas do F. C. Porto, nomeadamente no nosso presidente", disse Sérgio Conceição.

O treinador garantiu, ainda, que o tema "não foi comentado" no balneário, nem considerou que tenha qualquer influência na preparação para o jogo frente ao Liverpool.

"Não foi falado. Além do que se passa no balneário, e daquilo que os jogadores gostam, como a família ou as redes sociais, tudo o resto passa um bocado ao lado. Obviamente que tenho um grupo inteligente e experiente, que vê notícias, mas esse tempo não foi comentado. O mais importante é o jogo de amanhã", vincou Sérgio Conceição.

"Não vamos para fazer mais um jogo"

PUB

Precisamente sobre o duelo com a formação inglesa, o técnico dos dragões garantiu foco naquilo que a sua equipa pode fazer, garantindo que a derrota [5-1] sofrida no jogo anterior frente ao Liverpool já foi dissecada.

"O jogo depende muito daquilo que fizemos. Não podemos controlar a estratégia do adversário, que joga semana a semana num grande nível, mas temos as nossas armas, a nossa ambição. Representamos um clube histórico, não vamos para fazer mais um jogo, mas sim o jogo que nos pode permitir passar", afirmou o Sérgio Conceição.

Já o médio Grujic, que também participou nesta conferência de imprensa de antevisão ao jogo da Liga dos Campeões, reconheceu que no jogo anterior com este adversário o F. C. Porto "não se apresentou na melhor versão, amanhã vamos", mas garantiu uma equipa com "uma nova cara" para este duelo.

"Temos de correr, apresentar uma boa intensidade de jogo e comportamento tático correto. Vamos procurar fazer um grande jogo, sabendo que o mínimo erro será fatal. O Liverpool é uma grande equipa mas preparámo-nos muito bem", concluiu o centro campista.