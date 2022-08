Sérgio Conceição continua à espera de mais um médio

Nuno A. Amaral Hoje às 22:19 Facebook

Twitter

Partilhar

A duas semanas do fecho do mercado de transferências, a vaga de Vitinha continua por preencher no plantel portista. Jogo de Vizela provou lacuna.

A contagem decrescente para o encerramento da janela de mercado entrou na fase aguda e os dragões ainda não encontraram o médio "box to box" que Sérgio Conceição definiu como prioritário para colmatar a saída de Vitinha, transferido para o PSG.

O técnico portista quer mais um reforço e a SAD tem 15 dias para lhe satisfazer a vontade. Se provas fossem precisas, o jogo do passado domingo em Vizela pôs a nu a existência dessa lacuna no plantel azul e branco: nem Uribe, nem Grujic, nem Eustáquio possuem as características do internacional português e deslocar Otávio para essa posição será sempre uma solução de recurso.