Sérgio Conceição dá a receita para vencer a Taça da Liga

No rescaldo da vitória frente ao Chaves, que deu a presença na "final four" da Taça da Liga ao F. C. Porto, Sérgio Conceição lamentou algum desleixo da equipa na segunda parte e deu a "receita" para vencer a competição.

"Se não entrássemos dessa forma podíamos complicar as coisas. O Chaves tinha seis pontos e nós tínhamos de encarar o jogo de uma forma séria, como uma final, para podermos estar na meia-final. Fizemos uma primeira parte muito boa. Na segunda parte os jogadores achavam que as coisas já estavam resolvidas e houve algum desleixo, algo que eu não gosto porque tem de haver sempre compromisso", começou por dizer o treinador do F. C. Porto, revelando ainda o que a equipa azul e branca deve fazer para ganhar o troféu pela primeira vez.

"Temos que resolver as coisas nos 90 minutos e depois ser mais eficazes nos penáltis. Vamos agora descansar, tivemos um ciclo de jogos muito exigentes, depois do Bessa foi muito positivo, mas fundamental para uma equipa que quer vencer todas as competições em que estamos inseridos. Estamos em todas as frentes, temos um plantel que nos dá garantias para olharmos para a frente", acrescentou.

O F. C. Porto venceu (4-2), este domingo, o Chaves e carimbou a passagem à final four da Taça da Liga. Os dragões chegaram cedo à vantagem, graças a um bis de Soares. Marega falhou uma grande penalidade mas, na recarga, fez o 3-0. Já na segunda parte, Platiny reduziu, Luis Diaz aumentou a vantagem dos dragões e André Luís selou o resultado. Perto do fim, Medina foi expulso.