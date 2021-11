Sérgio Conceição dá aval a Rúben Semedo para janeiro

Arnaldo Martins e Nuno A. Amaral Hoje às 20:33 Facebook

Treinador dos dragões falou com o central e acredita que conseguirá tirar-lhe o máximo rendimento em campo

Rúben Semedo é alvo dos dragões no próximo mercado de inverno e, ao que o JN apurou, Sérgio Conceição já falou com o central do Olympiacos sobre a possibilidade de se transferir para o clube da Invicta. O técnico do F. C. Porto vê com bons olhos a contratação e acredita que conseguirá tirar máximo rendimento desportivo do internacional português, cuja carreira tem sido marcada por algumas polémicas graves fora dos relvados, a última das quais relacionada com um caso de alegada violação de uma menor, que resultou num processo judicial ainda a decorrer nos tribunais gregos.

Segundo foi possível apurar, a transferência está bem encaminhada, mas ainda não se encontra fechada, faltando definir o valor pelo qual o Olympiacos libertará o central em janeiro, sendo certo que a SAD azul e branca não vai pagar os 10 milhões de euros que os helénicos pediam no mercado de verão pelo jogador.