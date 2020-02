Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:35 Facebook

No rescaldo da vitória (3-2) frente ao Benfica, Sérgio Conceição considerou que o F. C. Porto pecou pela falta de eficácia e dedicou o triunfo a uma menina que sofre de uma doença oncológica.

"Tínhamos de ser fortes, anular a fase de construção do Benfica, quer em termos de duelos, quer na aproximação à segunda bola fomos superiores. A partir desses momentos defensivos, explorámos bem com bola as fragilidades do Benfica, tivemos inúmeras oportunidades e a infelicidade de sofrer dois golos. O Benfica marca na primeira vez que vai à baliza e na segunda parte foi exatamente igual. Isso fez com que a equipa baixasse. Uma equipa de grande caráter, parabéns aos meus jogadores, a equipa fez um excelente jogo contra uma equipa forte. Acreditámos sempre que era possível aumentar a vantagem. Não fomos eficazes, se tivéssemos sido saíamos com um resultado volumoso", começou por dizer Sérgio Conceição.

Com o triunfo deste sábado, o F. C. Porto reduziu a distância para o líder Benfica para quatro pontos. O técnico dos dragões recordou que ainda há muita "maratona" pela frente e elogiou a equipa.

Não interessa ganhar este jogo se não ganharmos o próximo jogo

"Nós acreditamos sempre no nosso trabalho, é mais um jogo e são três pontos apenas. Não interessa ganhar este jogo se não ganharmos o próximo jogo, em Guimarães. É uma maratona. Estamos na luta porque acreditamos no trabalho que fazemos diariamente, os jogadores provam isso. Temos um grande grupo no balneário. Os que jogaram, os que não jogaram e os que ficaram em casa, estão todos de parabéns", sublinhou.

Por fim, Sérgio Conceição fez questão de deixar uma mensagem. O treinador dedicou a vitória a uma menina com uma doença oncológica, Inês Índio, filha do cantor Alberto Índio, e a todas as crianças que estão na mesma situação.

"Queria dedicar esta vitória a uma menina que sofre de uma doença oncológica, a Inês Índio, que é a filha do nosso Alberto Índio, que é quem faz a música que passa no estádio antes de começar o jogo. E a todas as crianças que se encontram na situação dela. Hoje, os meus jogadores deram um momento de grande felicidade a pessoas que sofrem, é importante frisar isso", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-2), este sábado, o Benfica no Estádio do Dragão na 20.ª jornada. Sérgio Oliveira inaugurou o marcador aos 10 minutos e Vinícius fez o 1-1 pouco depois. Alex Telles, de grande penalidade, e Rúben Dias, na própria baliza, deixaram os dragões com dois golos de vantagem ao intervalo. Na segunda metade, Vinícius bisou mas não evitou a segunda derrota dos encarnados na Liga.