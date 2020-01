Sérgio Conceição deixa Braga ao lado de Pinto da Costa e Luís Gonçalves

Nuno Barbosa Hoje às 00:01 Facebook

Na entrevista rápida à Sport TV, Sérgio Conceição tinha denunciado a falta de união no clube e colocou o lugar à disposição do presidente Pinto da Costa.

O treinador recolheu, depois, aos balneários, onde terá estado com o plantel e os dirigentes máximos do F. C. Porto. A verdade é que acabou por não marcar presença na sala de imprensa, onde poderia dar mais informações sobre o seu futuro no clube.

Sérgio Conceição, de resto, passaria mais tarde pela zona mista do Municipal de Braga, ladeado pelo presidente Pinto da Costa e pelo diretor geral, Luís Gonçalves. Os três homens fortes do futebol portista iam cabisbaixos e, apesar da presença dos jornalistas, optaram pelo silêncio.