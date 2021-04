Sérgio Conceição deixa mensagem aos adeptos antes do jogo com o Chelsea

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:38 Facebook

O treinador do F. C. Porto deixou, esta segunda-feira, uma mensagem nas redes sociais antes do jogo com o Chelsea, a contar para a primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.

Sérgio Conceição publicou um vídeo que resume a caminhada dos azuis e brancos nesta edição da Liga dos Campeões e agradeceu o apoio dos adeptos.

"O nosso trajeto até agora. O do treinador, dos jogadores, do staff, mas sobretudo de milhares de portistas que nos acompanham, de perto e de longe. Obrigado pelo vosso apoio, contamos convosco para as jornadas que se seguem", escreveu o técnico no Twitter.

O F. C. Porto defronta, esta quarta-feira em Sevilha, o Chelsea para a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.