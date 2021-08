Sérgio Conceição deixa mensagem emotiva de despedida a Sandro Lima

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 18:41 Facebook

O treinador do F. C. Porto despediu-se de Sandro Lima, que morreu esta segunda-feira de manhã, com uma mensagem emotiva escrita no Instagram.

"No meu gabinete no Dragão, tive o prazer de conhecer um rapaz com os verdadeiros valores Porto... Corajoso, lutador, determinado e com uma enorme paixão pelo F. C. Porto, pela família... pela vida!!! Abraço eterno", escreveu Sérgio Conceição.

Sandro Lima morreu esta manhã, aos 24 anos, depois de quatro anos a lutar contra uma leucemia. No futebol representou as camisolas do F. C. Porto, SC Braga, Académica, Boavista, Casa Pia e União de Leiria.