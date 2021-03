Sérgio Conceição: "Depois da expulsão fomos buscar o ADN F. C. Porto"

JN Ontem às 23:57 Facebook

Twitter

Partilhar

Naturalmente satisfeito e ainda emocionado com a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões, Sérgio Conceição desdobrou-se em elogios à equipa e salientou o "ADN F. C. Porto".

"Tenho um grupo de jogadores bravos, que interpretaram muito bem o que tínhamos pensado para o jogo. Diante de uma grandíssima equipa, com jogadores de nível altíssimo. Tínhamos de estar preparados para sofrer, mas também para criar dificuldades à Juventus. Foi isso que se passou no jogo. Na nossa missão defensiva e ofensiva fomos uma verdadeira equipa. Estamos de parabéns. Foi um trabalho fantástico", começou por dizer.

"Não é fácil, depois de aos 55 minutos o Taremi ser expulso... Fomos buscar aquilo que é o ADN do FC Porto. Além da organização e determinação no jogo, que não é fácil, pois sofremos os dois golos, nunca deixámos de acreditar. Esse é o verdadeiro ADN do F. C. Porto. Os jogadores estão de parabéns, porque fizeram um jogo fantástico nesse sentido", afirmou.

Sobre o livre de Sérgio Oliveira, Conceição elogiou a decisão do médio portista. "A nossa função é observar ao máximo as equipas adversárias. Nós naquele livre podíamos ter batido de três maneiras diferentes. O Sérgio Oliveira tomou a decisão certa".