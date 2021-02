Sérgio Conceição: "Dérbi? Quero muito ganhar ao Belenenses SAD"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:41 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória frente ao Rio Ave, o treinador do F. C. Porto salientou que o resultado "foi justo" e, quando questionado sobre o dérbi, respondeu com o Belenenses SAD.

"Acho que fizemos um excelente jogo. Andamos a criar muitas situações de golo e não concretizamos. Somos poucos eficazes. Fizemos uma primeira parte fantástica, criámos seis ocasiões claras para marcar e só chegámos ao intervalo a vencer por 1-0. No início do segundo tempo não fomos tão incisivos como na primeira parte, o que é normal, mas continuámos à procura do segundo golo. Foi uma vitória justa contra um adversário que tem qualidade", começou por dizer Sérgio Conceição.

Sobre os casos de covid-19 - João Mário é o único infetado mas os dragões já somaram 13 atletas infetados - no plantel e as "sequelas" que a doença pode trazer aos jogadores, o técnico mostrou-se "preocupado".

"Não é fácil. Nós tememos e precavemo-nos em relação a isso, são feitos exames depois de os jogadores cumprirem o isolamento, para ver o estado deles. O nosso departamento médico está sempre em grande nível nesse sentido, o trabalho dos jogadores na paragem também é feito, temos feedback da parte dos atletas. Temos sempre algum receio. Há jogadores que reagem de uma forma, outros de outra... Temos de estar atentos, perceber esta realidade nada fácil, mas olhar para a frente", acrescentou.

Sporting e Benfica defrontam-se, esta segunda-feira, em Alvalade mas, quando questionado sobre o resultado que gostaria no dérbi, Conceição não abriu o jogo. "Olhamos para a nossa luta e agora vamos carregar baterias porque depois de amanhã [quarta-feira] estamos em estágio para jogar no Jamor. Quero muito ganhar ao Belenenses SAD", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta segunda-feira, o Rio Ave no Estádio do Dragão na 16.ª jornada da Liga.