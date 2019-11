Sérgio Conceição: "Desta vez, vamos fazer mais para ganhar"

Hoje às 18:23 Facebook

Treinador do F.C. Porto otimisma mas calculista para o desafio desta quinta-feira, em Glasgow, com o Rangers, para a Liga Europa.

"Estudámos muito bem a equipa do Rangers e não fomos surpreendidos no primeiro jogo. Houve mérito do Rangers e algum demérito nosso", afirmou Conceição, a recordar o desafio da última jornada, empatado (1-1) com a equipa escocesa, no Estádio do Dragão.

No reencontro desta quinta-feira, o treinador portista aguarda um rival "robusto, de dinâmica ofensiva" e espera as "mesmas situações" do anterior duelo.

"Mas, desta vez, vamos fazer mais para ganhar o jogo", acrescentou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de lançamento para o desafio da quarta jornada do grupo G.

Ao cabo de três jornada, o F. C. Porto soma um empate, uma vitória e uma derrota e corre em igualdade pontual com o Rangers, a duas unidades do Young Boys, que vai jogar a Roterdão, com o Feyenoord, equipa holandesa que conta três pontos - os da vitória sobre o F. C. Porto (2-0) - e que permanece na corrida pela qualificação.