Sérgio Conceição: "Detesto vitórias morais, mas esta tenho de aceitar"

Em declarações após o empate em San Siro, frente ao AC Milan, Sérgio Conceição mostrou-se agradado com a vitória do F. C. Porto, admitindo ter de aceitar a "vitória moral" de ter conseguido criar tantas ocasiões de golo no embate contra uma "equipa de grande qualidade". Confessou ainda que Grujic estava ciente da hipótese de alinhar de início.

"Infelizmente, não conseguimos ganhar, mas criámos muitas situações para poder ganhar. Foi um excelente jogo da nossa parte, mais um na Liga dos Campeões. Detesto estas vitórias morais, mas há que aceitar. Defrontámos uma equipa de grande qualidade, com sete títulos europeus e quatro mundiais, e jogadores ao nível dos melhores do mundo", começou por dizer o técnico portista.

Conceição salientou a qualidade da pressão portista, que dificultou a criação de ocasiões claras de golo da parte dos italianos. "No geral, estivemos muitíssimo bem. Entrámos bem no jogo e com uma pressão muito grande sobre o adversário, percebendo quem é que tínhamos de bloquear na saída a partir de trás e não deixando que os médios do AC Milan pudessem pegar no jogo. Sabíamos da qualidade que tinham nas alas, mas fomos ousados, pressionámos alto e roubámos uma bola nessa pressão que deu golo. Criámos mais três ou quatro ocasiões. É verdade que, quando o AC Milan criou perigo, houve uma grande defesa do Diogo Costa ao remate do Giroud. Isso foi unicamente aquilo que criaram na primeira parte", explicou.

O estado físico de uribe era uma preocupação para a partida de hoje e, por isso, o técnico tinha o plano B bem estudado. Grujic, o substituto do colombiano, já sabia de antemão que poderia ser chamado ao onze inicial. "Estava completamente preparado. Hoje, durante o dia, tive a oportunidade de falar com o Marko [Grujic] e dizer-lhe que havia uma grande possibilidade de jogar, dado o estado físico do Uribe. Ele sabia o que foi preparado e fez parte da preparação deste jogo. Tenho confiança total nos nossos médios, que têm grande qualidade e o Marko faz parte desse lote. Fez aquilo que lhe foi pedido de uma forma muito positiva, embora com um cartão amarelo e a intensidade do próprio jogo, tenha caído um bocadinho", concluiu o treinador do F. C. Porto.