Sérgio Conceição: "Devíamos ter feito mais"

Técnico do F. C. Porto esperava mais dos jogadores, referindo alguma complacência como consequência da vitória por 5-1 frente ao Marítimo na primeira jornada. Desvalorizou o jogo 300 como treinador na Liga.

"O campeonato é sempre difícil, todos os jogos têm uma história diferente. Sabíamos que vínhamos a um campo complicado, mas conhecíamos este treinador e a forma de jogar do Vizela e por isso devíamos ter feito mais, sobretudo na primeira parte, de acordo com aquilo que somos.", disse Sérgio Conceição.

"Temos uma dinâmica de jogo em que queremos ser pressionantes, numa zona mais alta do campo e não queremos que o adversário consiga ligar o jogo e fazer o que gosto, mas entramos de barriga meio cheia com o último jogo e aí fica difícil. Os laterais não davam a largura que precisávamos, por dentro estava complicado, porque o Vizela povoou o corredor central com três médios e tivemos de ir lendo o jogo, fazer coisas diferentes, mudar os jogadores de posições. Acho que há mérito do Vizela, mas fizeram um remate enquadrado. Foi uma vitória merecida, onde os meus jogadores correram, mas muitas vezes mal", atirou o técnico, antes de revelar que já tinha visto sinais de alguma falta de atitude antes do apito inicial.

"Os jogadores estavam avisados. Antes do jogo, olhei para ele e há pequenos sinais que nos fazem estar alerta e a verdade é que não entrámos bem. Eu já os tinha avisado, as minhas últimas palavras antes de entrar em campo foi para se entrar forte, porque o Vizela é agressivo, sabe o que faz em todos os momentos do jogo e a verdade é que nesse sentido não entrámos tão bem. Os meus jogadores acabam por dar sempre o máximo, mas estamos todos em dificuldades porque há jogadores que não cumprem. Foi o que se passou hoje", criticou Sérgio Conceição, antes de falar do 300.º como técnico na Liga.

"Estou a ficar mais velho, é o que me vem à cabeça. É um misto de sentimentos. Temos o Eduardo que perdeu o pai, a vitória é dedicada a ele. Tem um bocadinho do Telmo, que faz anos hoje, mas há um elemento que todos os dias está connosco e contribui com a sua qualidade e que está a passar um momento difícil. E tive agora a notícia de um ex-colega meu que está mal no hospital. Satisfeito pela vitória e por essa marca, mas sinceramente não dizem muito. Não sou só eu, é o Vítor Bruno, o Demebélé, o Diamantino Figueiredo que estamos juntos desde o início", concluiu.

O técnico falou ainda do homem decisivo do encontro, Marcano. "Fez o que lhe competia. Defendeu de foram rigorosa e lá na frente é sempre um jogador muito válido. Não é de agora. Teve um percurso difícil, principalmente o último ano e estamos todos contentes por ser mais uma solução. Temos de ter um grupo de trabalho competitivo, com várias soluções e estamos contentes com todos e está a jogar quem merece, que dá mais resposta durante a semana".