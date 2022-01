Sérgio Conceição: "Díaz? Quando não há planeamento temos de rever objetivos"

O treinador do F. C. Porto considerou que a equipa azul e branca fez um jogo "muito competente" diante do Marítimo e abordou a transferência de Luis Díaz para o Liverpool.

"Acho que fizemos um jogo muito competente, dentro do que esta equipa nos tem habituado. É verdade que num ou noutro momento era preciso um pouco mais de agressividade, principalmente sem bola, mas tivemos o jogo sempre controlado. Tivemos algumas situações no último terço do adversário que se tivéssemos definido melhor o resultado seria outro. Fizemos o segundo golo, tivemos oportunidade para o terceiro e, logo a seguir, o adversário fez o golo. Um 2-1 é um resultado que não dá muita segurança, mas mantivemos a nossa identidade de ir à procura de mais golos. Não o conseguimos por alguma falta de eficácia ofensiva, mas parabéns aos meus jogadores", começou por dizer Sérgio Conceição.

Sobre a transferência de Luis Díaz para o Liverpool, o treinador do F. C. Porto admitiu que os objetivos terão de ser "revistos" mas que faz parte do seu trabalho "procurar soluções".

"Nas grandes empresas, nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objetivos. Como existe pouco planeamento ou não há, temos de rever esses mesmos objetivos e pensar um bocadinho no que vai ser o nosso futuro próximo. Estou num clube exigente, eu sou exigente, neste momento é verdade que está mais difícil, mas faz parte do meu trabalho encontrar soluções. Hoje no banco tinha dois centrais, dois laterais, dois guarda-redes, é nisso que temos de pensar. Olhar para o futuro e perceber que tudo o que são os nossos objetivos poderá aqui ou acolá ficar mais difícil para os realizar".

Já na conferência de imprensa, Conceição considerou que, no que ao mercado diz respeiro, "o aspeto financeiro foi muito mais forte do que o possível sucesso desportivo".

"Tenho consciência do clube que represento, da exigência que este clube tem para com os seus profissionais e a que eu tenho. Essa identificação e essa forma de estar não muda, mas obviamente estamos a falar de quatro jogadores, que três deles... O Corona há dois anos foi o melhor jogador da Liga, o Sérgio Oliveira foi no ano passado, curiosamente, e este ano estava a ser o Luis Díaz. Isso tem o seu peso. Hoje, no banco, tinha dois centrais, dois laterais e dois guarda-redes, e depois dois meninos, o Gonçalo Borges e o Francisco Conceição juntamente com o Toni Martínez na frente. Faz parte do meu trabalho encontrar soluções, numa situação muito difícil onde claramente o aspeto financeiro foi muito mais forte do que o possível sucesso desportivo", vincou.

O F. C. Porto venceu (2-1), este domingo, o Marítimo, no Estádio do Dragão, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Evanilson, Pepê e Edgar Costa marcaram os golos. Com esta vitória, os dragões reforçaram o primeiro lugar do campeonato, agora com 56 pontos, mais nove do que o Sporting, segundo e com menos um jogo. Já os insulares são nonos classificados, com 24.