Sérgio Conceição disponibiliza-se a ajudar menina que sofre de microcefalia

O treinador do F. C. Porto voltou a mostrar a veia solidária e decidiu ajudar uma menina de Santo Tirso que sofre de microcefalia, doença que a impede de andar e falar.

Leonor é uma menina de cinco anos, natural de Santo Tirso, que nasceu com microcefalia, uma doença que lhe foi diagnosticada aos seis meses e a impede de andar, falar e até reconhecer as pessoas que lhe são mais próximas. No entanto, a família tem grandes esperanças num tratamento na Tailândia, que já ajudou muitas crianças com o mesmo problema. Assim, os pais de Leonor criaram uma página no Facebook - "De mãos dadas pela Nonô" - na qual as pessoas têm toda a informação para poderem ajudar com o que puderem.

Uma das pessoas que fez questão de contribuir para os tratamentos da menina foi o treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição. Além de, juntamente com os jogadores do Benfica André Almeida, Gil Dias, Diogo Gonçalves e Rafa, bem como Diogo Dalot (Manchester United), ter doado dinheiro para comprar a cadeira para a menina, o JN sabe que o treinador dos azuis e brancos se disponibilizou para ajudar nas terapias de fala.

Este sábado, Leonor e a família foram até ao Estádio do Dragão ver o encontro do F. C. Porto com o Paços de Ferreira e conhecer não só o técnico, como também o presidente Pinto da Costa, o vice-presidente e administrador da SAD, Vítor Baía, e alguns atletas. Quem quiser ajudar Leonor e a família pode doar dinheiro pode fazê-lo através de Mbway, pelo contacto 913293313, ou o IBAN PT50 0033 0000 4564 0677 4570 5.