Sérgio Conceição disposto a "fazer melhor" na Taça e a vencer a competição

O treinador do F. C. Porto assume o desafio de ir longe na Taça de Portugal. Para já, frisa que o importante é eliminar o Coimbrões

"Vamos tentar chegar à final e ganhá-la. Mas, para isso, é claramente importante vencer o Coimbrões e passar as diferentes etapas", disse, esta sexta-feira, Sérgio Conceição, técnico do F. C. Porto, na antevisão do jogo deste sábado (18.45 horas), em Pedroso, frente ao Coimbrões, da terceira eliminatória da Taça de Portugal de futebol.

"Temos de estar alertados. Cabe-nos a responsabilidade de passar a eliminatória", frisou Conceição, na conversa com os jornalistas.

"Não gosto de falar de rotatividade, mas sim na preparação do jogo e no onze que me dá mais garantias, nunca pensando em dois jogos de uma vez", acrescentou o técnico portista.

Convidado a comentar ter sido, alegadamente, espiado pelo "hacker" Rui Pinto, o treinador dos dragões desvalorizou a situação. "Nos emails não estava nenhuma estratégia definida para o Coimbrões, por isso não estou preocupado", fez notar.

Em termos de opções, Sérgio Conceição confirmou que Corona continua lesionado e que Marega, que tem feito treino condicionado, "será difícil" para o jogo com o Coimbrões. Já Romário Baró integrou os trabalhos e pode estar na convocatória, no desafio da Taça de Portugal.

Noutro âmbito, Sérgio Conceição lamentou a morte do antigo futebolista Rui Jordão, um ex-jogador de "grandíssimo nível, que me habituei a apreciar, não só no Sporting, mas também na seleção".

O treinador dos dragões aproveitou, ainda, para dar uma palavra de ânimo a Fernando Gomes, antigo futebolista do F. C. Porto, que está doente. "Já lhe mandei um abraço em privado e agora faço-o em público. Com certeza que tudo vai correr da melhor maneira", desejou, a propósito.