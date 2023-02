Sérgio Conceição: "Disse a Fábio Veríssimo que ele estava a ter um jogo fraco"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, explicou o motivo da expulsão e considerou "justo" o triunfo dos azuis e brancos na Madeira.

"Analisámos o Marítimo neste período em que está a ser treinado pelo José Gomes, percebemos que é uma equipa que tenta meter intensidade no jogo, que quer condicionar a dinâmica em posse dos adversários, mesmo na primeira fase de construção. Sabíamos disso, normalmente na palestra há 15 minutos de imagens do adversário, hoje fiz questão que eles vissem 20 minutos do Sporting, na fase inicial, para ver o comportamento que tivemos aqui hoje. O que disse ao intervalo aos jogadores foi exatamente para 10 para 10 para jogarem, porque nós temos mais qualidade individual e coletivamente sabíamos o que fazer. Fizemos os golos, tivemos mais uma mão cheia de oportunidades. Foi uma vitória justa", começou por dizer Sérgio Conceição, explicando o motivo de ter recebido ordem de expulsão.

PUB

"Achei que o Bernardo Folha fez duas faltas e recebeu dois amarelos. Bati palmas na linha lateral em sentido de protesto. Achei que a expulsão era injusta para o que estava a ser o jogo e podia citar alguns lances para falar da dificuldade que o árbitro teve para perceber a melhor decisão. O Fábio Veríssimo deu-me cartão amarelo e eu disse-lhe que ele estava a ter um jogo fraco. Era a minha opinião. Foi isso. Não estou a dizer nada que não seja verdade, podem ver na televisão. E tenho-o como pessoa séria e sei que ele não vai alterar nada no relatório que não seja o que aconteceu", explicou.

O F. C. Porto venceu (2-0), esta quarta-feira, o Marítimo, na Madeira, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga. Wendell e Galeno marcaram os golos de um encontro que teve quatro expulsões na primeira parte. Com este resultado, a equipa azul e branca passou a somar 42 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois em relação ao Sporting de Braga, de visita Alvalade ainda esta quarta-feira. Já Marítimo é 17.º, com 13 pontos.