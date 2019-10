Sérgio Conceição diz que "faltou algum prazer a jogar" ao F. C. Porto

JN Hoje às 23:12 Facebook

Na conferência de imprensa após o empate do F. C. Porto com o Rangers, Sérgio Conceição afirmou que "faltou prazer a jogar" aos dragões e que a equipa não esteve bem num jogo em que era importante ganhar.

"Estávamos à espera do que o Rangers fez no jogo, principalmente em termos defensivos. Mudou os alas, jogaram jogadores com mais rigor defensivo, nós tínhamos que ter qualidade para poder entrar e criar dificuldades a esta equipa", começou por dizer Sérgio Conceição.

"Faltou, não equipa porque estavam focados, algum prazer a jogar. Tem-se sucesso na posse de bola se houver jogadores nessa zona, se estivemos em inferioridade numérica na zona da bola é difícil. Os nossos alas não fizeram bem essa ligação. Era importante circular à largura mas depois encontrar espaços por dentro, nomeadamente atrás da linha de médios do Rangers", afirmou.