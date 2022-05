Sérgio Conceição: dupla dobradinha será feito inédito

Nuno A. Amaral Hoje às 09:50 Facebook

Twitter

Partilhar

Técnico portista pode ser o primeiro no clube a repetir a conquista do campeonato e da Taça de Portugal na mesma época.

Numa temporada de vários recordes, Sérgio Conceição tem mais um à vista, desta vez com a Taça de Portugal envolvida. Com lugar garantido na final do próximo dia 22 com o Tondela, no Jamor, e depois de já ter selado a conquista do campeonato, o treinador dos dragões pode tornar-se o primeiro no clube a garantir a dobradinha em dois anos diferentes. Recorde-se que Conceição conseguiu vencer as duas competições em 2019/20.

Até agora, para além do atual técnico, houve sete treinadores a garantir o feito no F. C. Porto: Yustrich (1955/56), Tomislav Ivic (1987/88), António Oliveira (1997/98), José Mourinho (2002/03), Co Adriaanse (2005/06), Jesualdo Ferreira (2008/09) e André Villas-Boas (2010/11).