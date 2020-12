Sérgio Conceição e a Juventus: "Vamos fazer tudo para dignificar o clube"

Nuno Barbosa Hoje às 13:05 Facebook

A primeira reação de Sérgio Conceição ao sorteio da Liga dos Campeões, que colocou a Juventus no caminho do F. C. Porto, nos oitavos de final da prova, veio esta terça-feira, no lançamento do jogo de amanhã, frente ao P. Ferreira, dos quartos de final da Taça da Liga.

"Temos tempo para falar sobre isso, mas se queremos estar entres os melhores temos de competir com os melhores. Li um estudo que foi feito sobre o valor dos diferentes plantéis que estão nos oitavos de final da Champions e somos a equipa com menos valor no mercado, mas isso não entra dentro do campo. Somos um clube com história. A história também não entra dentro de campo, são os jogadores, mas vamos fazer de tudo para a dignificar o clube", prometeu o treinador do F. C. Porto.

Centrando-se, depois, no próximo jogo, no Dragão, frente ao P. Ferreira que garante o passaporte para a final a quatro da Taça da Liga, Sérgio Conceição admitiu que gostaria de ser o primeiro treinador a conquistar esse troféu pelo F. C. Porto e recuou no tempo para analisar o primeiro embate desta época com os pacenses, na Mata Real, que ditou a última derrota dos azuis e brancos em todas as competições.

"Esse jogo com o Paços foi uma chapada jeitosa, foi o pior jogo que orientei desde que estou no F. C. Porto, pelo menos para mim. Trabalhamos diariamente e estamos a preparar este jogo para não cometermos os mesmos erros e sermos mais fortes. Temos o objetivo de ganhar esta competição. Pior do que aquele jogo é difícil de acontecer. Estamos a trabalhar diariamente e a preparar este encontro para não cometermos grandes erros, para sermos mais fortes e ganhamos", acrescentou.

Sobre a disponibilidade física de Pepe e Zaidu para esta partida, revelou: "O Pepe está a evoluir bem. O Zaidu vamos ver, mas vai ser difícil estar apto para amanhã".

Pelo meio, Sérgio Conceição foi confrontado com a possibilidade de Lucas Veríssimo, centro do Santos e alvo do Benfica, vir a reforçar o F. C. Porto na próxima janela de mercado. O treinador começou por esboçar um sorriso, mas depois lá respondeu assim: "Seja o que for que eu disser, vai ser tema. Por isso, vou responder, por respeito a todos, dizendo que o mercado fica à porta do Olival e que não quero falar de mercado".

Sobre os jogadores em final de contrato, como são os casos de Otávio e Marega, Sérgio Conceição dirigiu o tema para a administração da SAD. "Para mim é igual que tenham quatro ou cinco meses ou quatro ou cinco anos de contrato. Isso é assunto para a direção pensar. Eu estou aqui para treinar. ´E certo que tenho a minha opinião e o presidente sabe qual é, mas eu olho para o jogador independentemente do seu contrato", rematou.