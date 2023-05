Sérgio Conceição e Artur Jorge reeditam duelo no Jamor

Há 25 anos o extremo do F. C. Porto levou a melhor sobre o central do Braga. Quarta final entre os dois emblemas.

As temporadas de F. C. Porto e Braga encerram no próximo dia 4 de junho, com a realização da final da Taça de Portugal, sendo que Sérgio Conceição pode levantar o troféu pela terceira vez como treinador, enquanto Artur Jorge tem uma chance de ouro para festejar o primeiro título na carreira de técnico. No entanto, esta não será a primeira vez que se defrontam no Estádio Nacional e o duelo acontece precisamente 25 anos depois de o então extremo dos dragões ter levado a melhor sobre o central minhoto.

A 24 de maio de 1998, e já depois de ter garantido o tetracampeonato, o F. C. Porto treinado por António Oliveira defrontou o Braga de Alberto Pazos e acabou mesmo por selar a dobradinha, graças a um triunfo por 3-1. Sérgio Conceição e Artur Jorge foram titulares, com o atual treinador azul e branco a deixar marca na final logo aos 16 minutos, quando fez a assistência que permitiu a Aloísio abrir o marcador. Mário Jardel ampliaria a vantagem, aos 24m, antes de Sílvio devolver a esperança aos minhotos no arranque da segunda parte. No entanto, Artur, em cima dos 90, garantiu a festa dos dragões, numa altura em que Conceição já tinha sido substituído por Nuno Capucho e Artur Jorge tinha dado o seu lugar a Bruno Vaza.