Sérgio Conceição: "É inadmissível aquilo que não fizemos"

O treinador portista mostrou-se crítico em relação à exibição frente ao Club Brugge, mas ressalva: "Temos quatro jogos para retificar".

Sérgio Conceição foi contido nas palavras, mas não deixou de ser duro e muito crítico em relação à exibição do F. C. Porto no jogo que terminou com a goleada sofrida, em casa, às mãos do Club Brugge (0-4).

"É um jogo difícil de explicar... É inadmissível aquilo que não fizemos e devíamos ter feito. É inexplicável. Não fomos fortes. Eu não fui capaz de passar a mensagem aos jogadores. Há jogos, como este, que não podem acontecer. Não estivemos no jogo", disse o técnico portista, aos microfones da "Eleven Sports".

"A nível individual não estivemos bem, houve muitos erros. E esses erros associados aquilo que não fomos como equipa resultou neste desastre. Por outro lado, foi um dia fantástico do Brugge", acrescentou.

Sem pontos ao fim de dois jogos, o F. C. Porto começa a estar em posição complicada para lutar pelo apuramento para os oitavos de final da Champions, mas Sérgio Conceição não atira a toalha ao chão.

"Estamos a competir com os melhores e esta competição exige peso, num bom sentido da palavra. Temos quatro jogos para retificar. Se eu sentir que a atitude da equipa é esta, obviamente não podemos representar este clube", completou.