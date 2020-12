Sérgio Conceição e Jorge Jesus recebem prémios antes da Supertaça

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 22:07 Facebook

Twitter

Partilhar

Os treinadores de F. C. Porto e Benfica receberam, esta quarta-feira, das mãos de Fernando Gomes, os prémios Quinas de Ouro relativamente à época anterior.

Sérgio Conceição recebeu a distinção de melhor treinador português em Portugal, depois de conquistar o campeonato nacional e Taça de Portugal, enquanto Jorge Jesus foi considerado o melhor técnico luso a treinar no estrangeiro, após uma passagem feliz pelo Flamengo, ao vencer a Taça dos Libertadores e o Brasileirão.

Os prémios foram entregues por Fernando Gomes, presidente da FPF, antes do apito inicial do clássico para a Supertaça, no Estádio Municipal de Aveiro.