Sérgio Conceição e o Chelsea: "Orçamentos e estatísticas não ganham jogos"

O treinador do F. C. Porto lançou esta segunda-feira o jogo de amanhã, frente ao Chelsea, referente à segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Os azuis e brancos entram, novamente em Sevilha, a perder por 2-0, mas Sérgio Conceição recusa-se a atirar a toalha ao chão.

As diferenças financeiras extremamente favoráveis ao Chelsea voltaram a ser tema de conversa, mas o treinador rematou assim a questão: "Há equipas em que um só jogador custa três vezes o nosso gasto total no mercado. No entanto, também há duas situações que não ganham jogos: orçamentos e estatísticas. E contra mim falo. No último jogo com o Chelsea ganhámos a nível estatístico e perdemos o jogo".

Depois, na resposta a uma questão relativa à eventual aptidão de Sérgio Oliveira para alinhar 90 minutos no Sánchez Pizjuán, Sérgio Conceição levantou um pouco o véu sobre a estratégia a utilizar neste jogo com o Chelsea: "No jogo com o Tondela não estava pronto para jogar os 90 minutos, um problema muscular é sempre perigoso. Não podemos esquecer que temos o campeonato para disputar, como tenho dito todas as semanas. Temos jogos muito exigentes pela frente. Vamos ponderar bem a situação, ver qual o melhor onze para defrontar este Chelsea. Neste tipo de jogos ir com muita sede ao pote pode ser prejudicial. É preciso marcar, mas também não sofrer".

Ciente de que "não é com muitos avançados que se ataca melhor, nem com mais defesas que se defende melhor", o treinador dos azuis e brancos deixa uma promessa: "Estamos prontos para ir à luta e para dar luta".

Em perfeita sintonia com o treinador, Otávio realçou que "nada está perdido" e acrescentou: "São jogos diferentes, mas temos de ser mais eficazes, temos de fazer golos e vamos tentar fazer isso. Cada jogo é diferente, não sei se vão entrar da mesma forma, mas sabemos o que temos de fazer e vamos tentar aplicar isso ao máximo".