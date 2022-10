Sérgio Conceição e o clássico: "Vai ser um jogo de Champions"

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, fez a antevisão do clássico desta sexta-feira com o Benfica, um rival que tem uma "equipa completa, recheada de bons valores", tal como os dragões. Por isso, o duelo da 10.ª jornada tem tudo para ser um "grande espetáculo", mesmo que a parte estética possa ser prejudicada pela intensidade do encontro.

"Olho de uma forma positiva para o adversário e a prova disso é que ainda não perdeu em jogos oficiais esta época. Tem uma equipa que me parece completa, interpreta bem todos os momentos do jogo e está diferente, em relação às épocas passadas, quando não tem a bola. Tem sempre a capacidade de chegar bem ao último terço, está recheada de bons valores, tal como nós. Espero um bom jogo, um bom clássico entre as duas melhores equipas do campeonato e espero", afirmou o técnico portista, que deixou um pedido curioso.

"Espero que corra tudo dentro do melhor. A todos os adeptos e sócios, precisamos deles amanhã, porque é sexta-feira e o trânsito não é fácil no Porto", referiu, antes de revelar que o pequeno atraso no início da conferência de imprensa se deveu a um controlo antidoping efetuado no centro de treinos do Olival.

"E já foi o segundo esta semana", especificou, antes de voltar a virar as atenções para o jogo. "O jogador fundamental do Benfica é a equipa e digo a mesma coisa sobre o F. C. Porto. A dinâmica é que é importante, claro que depois se destaca um ou outro jogador. Tem tudo para ser um grande espetáculo, embora a este nível competitivo a parte estética, às vezes, possa não ser a melhor. Vai ser um jogo de Champions", garantiu.

Admitindo que João Mário e Galeno vão estar em dúvida até perto da hora de jogo, Conceição não escondeu que os fatores emocionais podem ter um papel decisivo neste tipo de duelos.

"O fator psicológico conta sempre. O jogador tem de estar bem do pescoço para cima e para baixo. É importante que estejam bem a nível emocional. Somos uma equipa com alguns jovens, que vão passar pela primeira vez num clássico e o fator psicológico é sempre trabalhado, não apenas para este jogo", especificou.

O Benfica não vence o F. C. Porto há nove partidas e questionado sobre se as águias sentem receio a jogar na Invicta, Conceição preferiu centrar as atenções na própria casa: "Para mim, importante é o F. C. Porto estar bem, não posso controlar o adversário".

O Caldas causou muitas dificuldades às águias na eliminatória da Taça de Portugal e o técnico portista admitiu que estudou o jogo, mas lembrou que o principal foco da análise do rival foi feito noutros jogos. Sobre a série de cinco vitórias consecutivas dos dragões, em todas as provas, Conceição lembrou que o presente conta sempre mais do que a estatística.

"Temos é de estar preparados para o jogo. A fase depende muito... falamos nisso depois do jogo. Ganhámos ao Sporting e, depois, fomos a Vila do Conde e foi o que foi. Alguns resultados contra o Benfica, no passado, foram importantes e até valeram títulos, mas à 10.ª jornada ninguém é campeão, independentemente do resultado. Mas temos a responsabilidade de dar uma boa resposta e ganhar o jogo", finalizou o treinador portista.