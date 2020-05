Sérgio Conceição e o regresso da Liga: "Não demos férias aos jogadores"

JN Hoje às 18:34 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto abordou, este sábado, o regresso da competição, garantindo que a equipa portistas está preparada para voltar ao trabalho.

"Aquilo que foi feito, o que foi articulado com a Liga, FPF, Governo e DGS são coisas que nos ultrapassam. Estamos preparados para voltar, não demos férias aos jogadores. Não estou a criticar quem as tenha dado. Achei que isto mais tarde ou mais cedi ia recomeçar e achei por bem manter os jogadores ativos e focados num possível regresso. O que eu acho é pouco importante, o importante é que vamos começar na segunda-feira com toda a força. Vamo-nos preparar no Olival para que estarmos preparados quando se iniciar a competição", disse Sérgio Conceição na rubrica "F. C. Porto em casa".