Sérgio Conceição: "É um jogo muito importante, não há dúvida nenhuma"

JN Hoje às 14:02 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição fez, esta sexta-feira, a antevisão ao clássico com o Benfica, que se vai disputar amanhã, às 20.30 horas, no Estádio do Dragão. O técnico dos portistas não escondeu a importância de vencer e abordou ainda a condição física de Pepe e Danilo.

Na antevisão ao embate com o Benfica, Sérgio Conceição falou na importância de vencer não só o duelo com as águias, mas todos os jogos que restam até ao final do campeonato. "É um jogo importante, mas os 15 que faltam até ao fim são decisivos. São três pontos que podemos ganhar e o adversário não. É um jogo muito importante, não há dúvida nenhuma", começou por dizer na conferência de imprensa realizada no Centro de treinos do F. C. Porto, no Olival.

O técnico dos portistas aproveitou ainda para falar sobre a condição física do defesa Pepe e do médio Danilo. "O Pepe melhorou. O Danilo continua a fazer trabalho de ginásio. O Pepe está num patamar um bocadinho melhor", afirmou.