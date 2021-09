Sérgio Conceição: "É um ponto conquistado, queríamos conquistar os três"

JN Hoje às 22:52 Facebook

O treinador do F. C. Porto realçou o trabalho dos jogadores no empate sem golos na casa do Atlético de Madrid, esta noite de quarta-feira, na abertura do Grupo B da Liga dos Campeões, numa partida que considerou equilibrada.

"É um ponto conquistado, queríamos conquistar os três, sabíamos da dificuldade do jogo, da qualidade individual e coletiva desta equipa. Foi um jogo, como esperava, muito competitivo, onde o Atlético entrou bem, houve uma ou outra situação nos primeiros minutos no nosso terço defensivo que poderia criar problemas. Nós também tivemos. Penso que houve muito equilíbrio. Houve mais domínio do Atlético na primeira parte, a segunda foi mais dividida, mas sempre nós com mais perigo. Eles também tiveram um remate perigoso na segunda parte, mas nesse sentido houve muito equilíbrio, talvez com situações mais claras para nós", começou por analisar Sérgio Conceição.

E continuou: "De realçar o trabalho dos jogadores, naquilo que foi a estratégia para o jogo. Com certeza algumas pessoas a admirarem-se pelo onze inicial, mas isso já faz parte, cabe-me a mim decidir em função daquilo que vejo aqui diariamente e daquilo que são os princípios da nossa equipa, em função da competição que estamos a disputar e também da equipa que temos pelo frente e temos sempre de encarar com humildade e respeito o adversário".

O treinador justificou também a substituição de Zaidu. "Foi pelo amarelo, foi um jogo em que senti que o árbitro com facilidade estava a dar cartões ao F. C. Porto e não podíamos arriscar ficar em inferioridade numérica", anotou e explicou o que pediu aos laterais para fazerem: "O que pretendi foi um trabalho importante, a começar pelos avançados, para condicionarem a ação do médio-defensivo para depois termos equilíbrio no nosso duplo pivô. Por vezes os laterais tínhamos de saltar à largura com inteligência e velocidade. Nesse sentido, o Zaidu e o Corona, até por aquilo que tem feito o João Mário, que tem tido um início de época fantástico, mas também com algum desgaste, para este jogo achei que a experiência do Corona, assim como a frescura e a velocidade do Zaidu, poderiam ser interessantes. Tirámos o Zaidu porque estava com amarelo".