Sérgio Conceição eleito treinador do mês de dezembro

Técnico do F. C. Porto superou Rúben Amorim e Ricardo Soares.

Sérgio Conceição venceu o Prémio Vítor Oliveira, que elege o melhor treinador do mês da Liga portuguesa, neste caso, de dezembro. O técnico do F. C. Porto reuniu 31,94% dos votos, superando Ruben Amorim (26,39%) e Ricardo Soares (21,53%).

O F. C. Porto venceu quatro jogos em dezembro, tendo marcado 11 golos e sofrido apenas quatro. Os dragões são líderes isolados da Liga portuguesa com mais três pontos que o segundo classificado Sporting.