Sérgio Conceição: "Em maio fazemos as contas"

O F. C. Porto empatou frente ao Benfica, no Estádio do Dragão, e Sérgio Conceição falou num jogo "difícil para as três equipas". Para o técnico portista, as contas só se fazem em maio.

"Taticamente o Benfica tentou defender, com Grimaldo e Nuno Tavares, sabia que a nossa ala direita é muito forte. E ao contrário do que disseram, considero que Corona fez um bom jogo, que Marega fez um bom jogo. Os meus jogadores estão de parabéns", começou por dizer Sérgio Conceição.

Para o técnico portista, a equipa está a dar uma boa resposta numa caminhada que só poderá ser avaliada em maio.

"O campeonato é longo. Temos consciência do que temos a melhor equipa e do grupo que temos. Em maio fazemos as contas e temos a certeza que vamos dar muita luta para ganhar o campeonato".