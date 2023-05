Sérgio Conceição em silêncio após vitória do F. C. Porto em Arouca

JN Hoje às 00:05 Facebook

No final da partida diante do Arouca, os dragões optaram por ficar em silêncio: nem Vítor Bruno nem Sérgio Conceição falaram. O treinador do clube azul e branco viu o encontro na bancada, uma vez que foi expulso na partida anterior, frente ao Famalicão, e só poderia falar na sala de Imprensa.

O auditório do estádio arouquense está dentro da área técnica, por onde Sérgio Conceição não pode passar, pelo que ficou em silêncio. Otávio prestou declarações no relvado e considerou que os dragões fizeram uma boa exibição.

"Acho que fizemos um grande jogo, o resultado até podia mais elevado, acho que chegámos muitas vezes, mas faltou concretizar. O importante foram os três pontos, agora é descansar para o Casa Pia. É sempre importante marcar, ainda mais no final da primeira parte, antes de ir para o intervalo, onde conversamos melhor e corrigimos os erros. Mas acho que a equipa fez um grande trabalho depois de um jogo difícil frente ao Famalicão para a Taça. Agora é descansar porque vamos ter um jogo domingo. É ganhar os nossos jogos, no final vamos ver quem tem mais pontos e quem é campeão", afirmou.

O F. C. Porto venceu, esta segunda-feira, o Arouca em jogo a contar para a 31.ª jornada da Liga. Marcano marcou o único golo num duelo que consagrou Sérgio Conceição como o treinador com mais jogos pelos azuis e brancos. Central e Otávio vão falhar o encontro de domingo, frente ao Casa Pia, por acumulação de amarelos. Com este resultado, os dragões mantêm-se a quatro pontos do Benfica, a três rondas do fim do campeonato, enquanto o Arouca surge no quinto posto, em zona europeia, com 48 pontos, apenas mais um do que o sexto, o Vitória de Guimarães.