Sérgio Conceição emocionado: "O golo do Fernando é o espelho do balneário"

No rescaldo do jogo com o Estoril, o treinador do F. C. Porto não escondeu a emoção ao recordar o golo de Fernando Andrade e destacou a união do balneário.

No jogo da consagração do F. C. Porto, o momento da noite acabou mesmo por pertencer a Fernando Andrade. O avançado brasileiro saltou do banco de suplentes na segunda parte e precisou apenas de três minutos para marcar, não escondendo a emoção nos festejos enquanto era apoiado pelos colegas e, mais tarde, abraçado por Sérgio Conceição. O técnico não esqueceu o momento e destacou a união de um grupo, cuja entrega é "fantástica".

"Queria utilizá-los todos, mas não é possível. A dedicação foi máxima e o espírito é fantástico. O que resume isso foi quando o Fernando Andrade fez golo. A alegria de cada um era tão grande como a do Fernando. Isso espelha o que é o nosso balneário. Senti-me emocionado. O Fernando fez aqui um início de época muito bom, saiu, magoou-se com gravidade e perguntaram-me se era possível ele recuperar aqui. Disse: 'Claro que sim'. Acompanhámos estes meses de grande sofrimento e de dedicação do Fernando, sempre com um espírito fantástico. Ele tem um espírito fabuloso no trabalho e no balneário. Não dou nada a ninguém, mas este prémio foi merecido", explicou Conceição, sem esquecer a família.

"Se os meus pais estivessem cá, provavelmente diriam que o imenso sacrifício que fizeram para me criar e educar, assim como aos meus irmãos, valeu a pena. Prometi-lhes que cada dia para mim era uma justificação para ser melhor homem, melhor profissional e ter dedicação máxima para agradecer cada momento da minha vida. Eles estão diariamente comigo, no meu pensamento e na minha vida. Fisicamente partiram, mas estão sempre comigo", concluiu.

O F. C. Porto venceu (2-0), este sábado, o Estoril, no Estádio do Dragão, na 34.ª jornada da Liga. Joãozinho, na própria baliza, e Fernando Andrade marcaram os golos. Equipa azul e branca estabeleceu um novo recorde de pontos e vai agora ser recebida na câmara. Com este triunfo, a equipa de Sérgio Conceição somou 91 pontos, estabelecendo o novo máximo de pontos na Liga, mais três do que os alcançados pelo F. C. Porto, em 2017/18, e pelo Benfica, em 2015/16.