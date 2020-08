Sérgio Conceição entra no lote de treinadores com "dobradinhas"

Eduardo Pedrosa da Costa Ontem às 22:58 Facebook

Conquistar o Campeonato e a Taça de Portugal na mesma temporada é um feito especial no futebol e nos últimos 20 anos só foi alcançado seis vezes. Curiosamente, as únicas duas equipas a fazê-lo neste século foram os finalistas da presente edição: F. C. Porto e Benfica.

F.C. Porto 2002/2003 - José Mourinho

José Mourinho foi especial no F. C. Porto. Uma Taça Uefa e uma Liga dos Campeões em dois anos é um feito inédito. O técnico português também conseguiu a famosa "dobradinha" na segunda temporada ao comando dos dragões. O F.C. Porto foi campeão nacional, com mais 11 pontos que o Benfica, e conquistou a Taça de Portugal ao bater o UD Leiria por 1-0.

F.C. Porto 2005/2006 - Co Adriaanse

Uma época bastou para que Co Adriaanse deixasse a sua marca no futebol português e no F. C. Porto. O técnico holandês foi campeão nacional com mais sete pontos que o segundo classificado Sporting e venceu a Taça de Portugal ao derrotar o Vitória de Setúbal por 1-0, equipa que tinha conquistado o troféu na temporada anterior.

F.C. Porto 2008/2009 - Jesualdo Ferreira

O F. C. Porto de Jesualdo Ferreira encantou o Estádio do Dragão durante três épocas com a qualidade do futebol praticado. A equipa de Lucho González, Lisandro López e Quaresma foi tricampeã, mas o técnico português foi um dos poucos a conseguir a dobradinha. Os dragões foram campeões nacionais com mais quatro pontos que o Sporting e venceram o Paços de Ferreira por 1-0 na final da Taça de Portugal.

F.C. Porto 2010/2011 - André Vilas-Boas

2010/2011 foi talvez a época com mais sucesso do F.C. Porto desde 2003/2004 com José Mourinho. Os dragões conquistaram a Liga portuguesa com mais 19 pontos que o Benfica, venceram a Liga Europa ao bater o S.C. Braga por 1-0 e ainda golearam o Vitória de Guimarães por 6-2 na final da Taça de Portugal. André Vilas-Boas foi histórico nesta temporada.

Jorge Jesus, Jesualdo Ferreira e José Mourinho conseguiram a "dobradinha" Foto: Jorge Amaral / Global Imagens

Benfica 2013/2014 - Jorge Jesus

Jorge Jesus teve uma passagem bem-sucedida no Benfica, mas 2013/2014 foi uma das mais recheadas de troféus. As águias conquistaram a Liga portuguesa com mais sete pontos que o Sporting, a Taça da Liga, alcançaram a final da Liga Europa e venceram a Taça de Portugal ao Rio Ave por 1-0.

Benfica 2016/2017 - Rui Vitória

​​​​​​​RuiVitória já tinha conquistado uma Taça de Portugal anos antes de se tornar treinador do Benfica. Venceu a prova rainha em 2013 pelo Vitória de Guimarães depois de vencer as águias por 2-1. Quatro anos depois o técnico repete o feito ao serviço do Benfica, vencendo o mesmo Vitória de Guimarães por 2-1. Nessa temporada Rui Vitória foi também campeão nacional com mais seis pontos que o F.C. Porto.

F. C. Porto 2019/20 - Sérgio Conceição

À terceira foi de vez. Depois de duas finais perdidas para o Sporting, uma ao serviço do Sporting de Braga e outra, na época passada pelo F. C. Porto, Sérgio Conceição quebrou a maldição e conquistou a primeira Taça de Portugal. Inscreve o nome entre o restrito lote de treinadores que fizeram a chamada "dobradinha", ao vencer as duas provas principais do futebol português na mesma temporada, na oitava vez em que os "dragões" fazem a dupla.