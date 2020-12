Sérgio Conceição entra num pódio muito especial

Arnaldo Martins Hoje às 12:26 Facebook

Treinador cumpre jogo 187 com o Moreirense e supera a marca de Jesualdo Ferreira. Só Artur Jorge e Pedroto têm mais partidas no banco azul e branco.

Sérgio Conceição prepara-se para entrar em 2021 a bater mais um recorde e passa a ter lugar num pódio restrito e muito especial. Frente ao Moreirense (domingo, às 21 horas), o técnico irá cumprir o jogo 187 à frente do F. C. Porto, batendo a marca de Jesualdo Ferreira, que orientou os azuis e brancos em 186 encontros. A cumprir a quarta época no clube do coração, Conceição volta a fazer história e só fica atrás de dois nomes lendários do universo azul e branco: Artur Jorge, que chegou aos 254 jogos, e José Maria Pedroto, que tem um registo de 321 desafios.

Conceição, já se sabe, não dá grande importância aos números e tem sempre o foco apontado à conquista de títulos, mas, na verdade, a marca não passa despercebida, já que Sérgio passa a ser o terceiro treinador com mais jogos na história do F. C. Porto. Se restringirmos as contas apenas à dinastia de Pinto da Costa como presidente, desde 1982, Conceição até sobe mais um degrau na hierarquia e passa a ser o segundo técnico com mais jogos, apenas atrás de Artur Jorge.