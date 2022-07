Sérgio Conceição: "Entrámos a pensar que tínhamos pela frente a melhor equipa do Mundo"

No rescaldo da conquista da Supertaça, o treinador do F. C. Porto elogiou a exibição azul e branca e deixou um "pedido" a Pinto da Costa.

"Estou feliz pela vitória, pela exibição. Obviamente que em termos fisiológicos era muito difícil manter o ritmo da primeira parte, porque entrámos de forma muito forte, a pensar que tínhamos pela frente a melhor equipa do Mundo. Com uma humildade grande e também muito respeito pelo nosso adversário. Só assim é que fomos capazes de criar grandes dificuldades ao Tondela na primeira parte, fizemos dois golos. Tenho memória de duas ocasiões claras de golo nos primeiros nove minutos, fomos criando ao longo da primeira parte, fizemos dois golos, podíamos ter feito mais", começou por dizer Sérgio Conceição, admitindo que houve uma queda de ritmo na segunda parte.

"Entrámos no segundo tempo não tão bem na nossa velocidade, circulação de bola e mobilidade, o que é normal nesta fase da época. Depois fui ajustando na segunda parte, com as mexidas que fiz, olhando para o que o jogo estava a pedir. Mas realçar a forma como quisemos desmontar o Tondela e conseguimos, naquilo que era a sua organização defensiva, percebendo que viria num bloco médio-baixo e até baixo, por vezes. Cabia-nos ter as despesas do jogo, para criar-lhes dificuldades e conseguimos. Parabéns ao grupo de trabalho, porque merecemos este título. Só jogamos a Supertaça porque fomos muito competentes na época anterior e queremos dar continuidade nesta", acrescentou.

Sobre o mercado de transferências, que termina no dia 31 de agosto, o técnico da equipa azul e branca deixou um "pedido" ao líder Pinto da Costa.

"A minha preocupação agora é guardar os jogadores que estavam na folha de jogo, que ninguém saia, que é importante. São jogadores importantes para a nossa caminhada. Temos três provas internas e mais a Liga dos Campeões e reajustar o plantel. Os títulos que passaram já fazem parte do passado. Agora olhar para o futuro e tem que ver com isso", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), este sábado, em Aveiro, o Tondela e conquistou a 23.ª Supertaça do palmarés. Taremi, que bisou, e Evanilson marcaram os golos do encontro. Com este triunfo, os azuis e brancos somaram o terceiro troféu sob o comando de Sérgio Conceição, que igualou o recordista Artur Jorge, e a 25.º vitória consecutiva dos grandes, sendo que, com 23 troféus, fugiram ainda mais a Sporting (nove) e Benfica (oito).