Sérgio Conceição: "Esta eliminatória está a meio e temos de estar preparados"

JN Ontem às 22:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O treinador do F. C. Porto, Sérgio Conceição, considerou justo o triunfo sobre a Lazio, na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, mas evitou entrar já em considerações sobre a eventual conquista do troféu.

Com um "onze" diferente do habitual, o técnico portista começou por explicar que o objetivo foi "ganhar o jogo". E explicou: "Houve coisas interessantes, houve momentos interessantes na primeira parte, mas mais na segunda, porque aquilo que a Lazio fazia com a bola tinha a ver com a nossa organização defensiva, principalmente no nosso primeiro momento de pressão. Também com má interpretação, e aqui poderei ter sido eu o culpado, naquilo que era o nosso plano de jogo houve correções ao intervalo e acabamos por ganhar um jogo no qual criámos muito mais do que o adversário. Um adversário com qualidade, que tem excelentes individualidades, que tem um treinador muito experiente".

"Esta eliminatória está a meio e temos de estar preparados para o jogo da próxima quinta, porque vai ser um jogo também difícil em Roma, volto a dizer contra uma equipa que tem muita qualidade", salientou Sérgio Conceição.

Sobre as substituições ao intervalo de jogadores já com cartões, o técnico azul e branco reconheceu que foi uma das razões para os tirar. "Quando falo em momentos que não estivemos tão bem falo da equipa, com a posição coletiva. O Fábio e o Grujic estavam amarelados e nesse sentido decidi dar velocidade com Galeno na ala esquerda, puxar o Otávio para o meio e dando maior agressividade ao corredor central corrigindo um ou outro posicionamento defensivo da equipa. Porque se cumprimos com o que trabalhámos e fazemos, normalmente, somos uma equipa muito forte nesse momento do jogo", justificou o treinador do F. C. Porto.

A aposta em Toni Martínez, autor dos dois golos também foi analisada. "Temos de olhar para o estado físico dos jogadores. O Evanilson tem jogado de forma consecutiva, o Vitinha e o Mehdi também, quer dizer, temos um grupo que é competitivo. Todos eles trabalham diariamente de forma a justificar a presença no 'onze', depois em função da estratégia definida para o jogo, em função da competição em si, do próximo jogo que vamos ter com o Moreirense, em Moreira de Cónegos, num jogo extremamente difícil e mais uma batalha importante para o nosso principal objetivo que é o campeonato, cabe-me a mim dar essa oportunidade. Meter o Toni Martínez no 'onze' é porque tenho a mesma confiança nele que tenho no Evanilson e no Taremi", realçou o técnico dos dragões.

PUB

Apesar do triunfo, Sérgio Conceição não se permite entrar em euforias e pensar já na conquista do troféu. "Somos candidatos a ganhar sempre o próximo jogo. Somos um clube que tem pergaminhos na Europa, que luta em qualquer competição, seja interna ou na Europa, para ganhar. A partir desse momento não vale a pena pensar no objetivo final quando temos muitas batalhas pelo meio. É pensar numa batalha de cada vez para no final não festejar vitórias, mas sim títulos", completou.