Sérgio Conceição: "Vamos dar luta até ao último momento"

O treinador do F. C. Porto continua a acreditar na revalidação do título, depois do triunfo sobre o Casa Pia.

Sérgio Conceição elogiou a resposta do F. C. Porto à desvantagem e à pressão do jogo que terminou com um triunfo sobre o Casa Pia (2-1), que mantém os dragões a quatro pontos do Benfica e a sonhar com o primeiro lugar.

"Os jogos são assim, são difíceis e à medida que se vai caminhando para o final mais difícil fica porque a margem de erro é mínima. Mas faz parte de um clube como o nosso acreditar sempre e ter atitude muito positiva no jogo para sermos sempre uma equipa agressiva e competitiva", disse o técnico portista.

A entrada do Veron foi importante. Fiquei muito contente com a atitude dos jogadores

"Conversa ao intervalo? São conversas entre treinador e jogadores que não faço questão de partilhar. Foi uma conversa franca e leal, eles conhecem-me. Houve retificação de algumas situações e entrámos melhor depois. Precisava de outras coisas, principalmente no último terço, a entrada do Veron foi importante. Fiquei muito contente com a atitude dos jogadores", realçou Conceição.

Sobre a luta pelo título, o treinador do F. C. Porto promete luta até ao fim. "Representamos um clube que nunca desiste nem atira a toalha ao chão. Vamos continuar a dar luta. Estamos para dar luta até ao último momento. Foi assim que fizemos comigo nestes seis anos e a história deste clube também o demonstra, vamos continuar assim. Isto foi a demonstração de ser F. C. Porto", vincou.

Com o Filipe Martins não se passou nada

Em relação à confusão com membros do banco do Casa Pia, Sérgio Conceição desvalorizou e criticou o árbitro Manuel Oliveira. "Com o Filipe Martins não se passou nada. Houve elementos do banco de suplentes do Casa Pia que, em situações de jogo, da paixão do próprio jogo... Faz parte. Mas digo-vos uma coisa muito sinceramente. À mínima coisa, palavra ou levantar-se do banco, como já aconteceu ao Vítor Bruno ou ao engenheiro, alguém é expulso. E isso não aconteceu no banco do Casa Pia", referiu.