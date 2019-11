Sérgio Conceição: "Este jogo era difícil por vários motivos"

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 20:28 Facebook

No rescaldo da vitória frente ao Vitória de Setúbal, que carimbou a passagem do F. C. Porto aos oitavos de final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição garantiu que a polémica com os jogadores sul-americanos "está resolvida" e que a expulsão tornou o jogo mais fácil para os dragões.

Ainda na primeira parte, o Vitória de Setúbal ficou reduzido a dez jogadores após a expulsão de André Sousa. Um fator que, para Sérgio Conceição, tornou o jogo "mais fácil" para os dragões, que tiveram uma exibição "consistente: "Começamos bem o jogo bem, dentro do que era o nosso trabalho a fazer, no meio campo ofensivo, tentar desbloquear a missão defensiva do Vitória. Estávamos a conseguir, a explorar a largura e as costas. Depois da expulsão, mas até aí estávamos tranquilos à procura do golo, que coincidiu com o livre que deu o golo, claro que tudo foi mais fácil. Mas foi uma exibição consistente e sólida da minha equipa", começou por dizer, destacando a dificuldade do encontro.

"Este jogo era difícil por vários motivos. O Vitória de Setúbal com um treinador novo, não sabíamos qual seria a estrutura inicial, como se apresentaria. Estas pausas de seleção, onde treinámos com um grupo muito reduzido. E tudo o que houve nos últimos tempos, como foi público. Era um jogo importante para nós, é uma competição que queremos muito ganhar. Caso dos jogadores sul-americanos? Claro que está resolvido. Estiveram convocados, e se estão convocados é porque estão disponíveis para o jogo", concluiu o treinador.

O F. C. Porto venceu (4-0), este domingo, o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, e garantiu um lugar nos oitavos de final da Taça de Portugal. Na primeira parte, os sadinos ficaram reduzidos a dez após a expulsão de André Sousa e Mbemba e Fábio Silva marcaram os golos dos azuis e brancos. Já na segunda, um autogolo de Jubal e um tento de Marega selaram o resultado.