Sérgio Conceição: "Estes jogos são mais difíceis de preparar"

No rescaldo da vitória (3-0) no Dragão frente ao Académico de Viseu, que assegurou ao F. C. Porto um lugar na final da Taça de Portugal, Sérgio Conceição realçou as dificuldades para preparar estes encontros.

"Vou confessar uma coisa: estes jogos são mais difíceis de preparar do que qualquer outro. Enquanto jogador tive situações de campeonato e taças em que, inexplicavelmente, os níveis de concentração não estão no máximo. Nós tentámos de todas as formas, estes jogos até dão mais trabalho do que outros. Não tivemos uma entrada tão boa quanto queríamos, mas fomos crescendo ao longo dessas duas partes. A vitória é merecida. Cabia-nos assumir essa responsabilidade, de estar em mais uma final e de mais um objetivo cumprido. Era algo que a equipa queria muito", começou por dizer o treinador dos azuis e branco, explicando as mudanças na equipa.

"Tinha que ter jogadores com as características dos que jogaram, era preciso procurar espaços onde não havia, até porque o Ac. Viseu ia apresentar-se num bloco mais baixo. Nakajima, Corona, Luis Díaz, tudo jogadores que descobrem esses espaços com muita qualidade e isso foi a pensar neste jogo. Olhamos para o nosso momento e os jogos que fizemos. O clássico foi um jogo desgastante no aspeto físico e mental. Demos uma boa resposta e os jogadores que entraram hoje fizeram-no para ganhar o jogo", acrescentou.

O F. C. Porto volta a marcar presença no Jamor e Sérgio Conceição espera ser "mais feliz", depois da derrota frente ao Sporting nas grandes penalidades na época anterior.

"A minha paixão e amor é ganhar sempre. A Taça tem o mesmo sabor que as outras competições. Se metesse na balança ia escolher o campeonato, como é óbvio, e depois a Taça. Mas vamos tentar tirar o máximo daquilo que foi este jogo, no sentido de conseguir a presença na final. Queremos ser mais felizes este ano. A seu tempo falaremos da final. Agora há que pensar no jogo com o Vitória, em Guimarães, para o campeonato", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta quarta-feira no Estádio do Dragão, o Ac. Viseu e garantiu um lugar na final da Taça de Portugal. Alex Telles, de grande penalidade, Zé Luís e Sérgio Oliveira marcaram os golos do encontro. No Jamor, os azuis e brancos vão encontrar o Benfica, que na terça-feira eliminou o Famalicão. Dragões e águias encontram-se no Jamor, 16 anos depois, a 24 de maio (domingo), às 17.15 horas.