Sérgio Conceição: "Estes são os mesmos jogadores que foram criticados"

No rescaldo do triunfo diante do Braga, Sérgio Conceição deixou grandes elogios aos jogadores do plantel azul e branco e dedicou o triunfo às crianças que visitou no IPO do Porto durante esta semana.

"Entrámos muitíssimo bem. Estes são os mesmos jogadores que foram criticados. Quando jogamos como equipa, percebemos a estratégia definida, as coisas ficam mais fáceis. Defrontámos um adversário fortíssimo, que estava imbatível na Liga, e que tem jogadores com muita qualidade. Isso vem dar mais brilho à nossa exibição e vitória. É um jogo, três pontos, continuamos com o objetivo bem definindo. Quando jogamos em equipa com esta coesão, é difícil ganhar ao F. C. Porto. Temos de salientar o que é o Braga e a forma como fomos buscar os golos para a tranquilidade depois de sofrermos o autogolo. Tivemos muitas oportunidades, mesmo antes da expulsão do Matheus", começou por dizer Sérgio Conceição, que fez questão de dedicar o triunfo às crianças que visitou durante esta semana no IPO.

"O Otávio está bem melhor. É uma lesão, desculpem o termo, chata e com a qual temos de ter algum cuidado e precaução. A época é longa. Todos os jogos são finais, mas temos de olhar para a saúde dos jogadores e isso está em primeiro lugar. Deu resposta positiva nos últimos dois treinos, ontem e hoje de manhã. Não foi há três ou quatro dias. Decidi metê-lo no banco para perceber a resposta que dava e apresentou melhorias fantásticas. Uma palavra também para o trabalho do nosso departamento médio que fez um trabalho muito bom. Quero aproveitar para dedicar esta vitória aos meninos que estão na pediatra do IPO do Porto. Principalmente à Joana, mas em representação dos outros meninos", concluiu.

O F. C. Porto venceu (4-1), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão, o Braga em jogo a contar para a oitava jornada da Liga. Evanilson, Eustaquio, Pepe, na própria baliza, Pepê e Galeno marcaram os golos do jogo. Com este resultado, o clube azul e branco soma agora os mesmos 19 do Sporting de Braga, com vantagem no confronto direto, seguindo ambos, provisoriamente, a dois pontos do líder 100% vitorioso Benfica, que se desloca no sábado a Guimarães para defrontar o Vitória.