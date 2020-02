Sérgio Conceição estranha "timing" do jogo à porta fechada

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:56 Facebook

Em antevisão ao encontro de domingo, frente ao Portimonense, Sérgio Conceição espera um jogo "difícil" no Estádio do Dragão e "estranhou" o timing do castigo ao F. C. Porto: "Demorou o parto de uma criança", disse.

Após a derrota frente ao Bayer Leverkusen, para a Liga Europa, o F.C. Porto defronta, agora, o Portimonense para a Liga. Em caso de vitória, os azuis e brancos podem garantir a liderança da Liga, ainda que à condição, mas Sérgio Conceição não espera uma tarefa fácil, num jogo em que ainda não poderá contar com Pepe.

"Paulo Sérgio tem pouco tempo de trabalho, já defrontámos equipas na mesma situação. Mas mais importante do que o adversário somos nós, a nossa equipa e a forma como vamos entrar em campo. Historicamente, ser mais fácil ou menos, são coisas que nos passam um bocado ao lado, cada jogo tem a sua história. Para ganhar temos de fazer pela vida, temos de estar fortes. Cada vez que o campeonato se aproxima mais do final é normal que nas diferentes situações as equipas querem e sabem que o tempo encurta em relação aos objetivos. Dificuldades vai haver sempre, e muitas, se não estivermos sempre no máximo", começou por dizer, abordando ainda as críticas.

"Somos alvos de críticas a todo o momento, a todo o instante, não é por ai. Nada do que gravita à volta do futebol deve condicionar o nosso caminho. Já estamos habituados à crítica fácil. É muito fácil sentar-se a frente do computador e mandar um 'bitaite' nas redes sociais. Sabemos como isto funciona. Críticas toda a gente as recebe", acrescentou.

Na sexta-feira, o F. C. Porto foi punido pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol com um jogo à porta fechada por um ato de ofensa corporal a agente desportivo, na final da pretérita edição da Taça de Portugal, disputada a 29 de maio de 2019, no Jamor, que o Sporting venceu no desempate por grandes penalidades (5-4), após o 2-2 nos tempo regulamentar. Sobre a decisão, o técnico dos dragões estranha "o timing".

"Não tenho muito a comentar sobre isso. Posso estranhar o timing em que saiu o castigo, demorou nove meses, o parto de uma criança. A FPF ainda não se pronunciou sobre isso. É um tema para a Direção", vincou.

O F. C. Porto recebe, no domingo, o Portimonense na 22.ª jornada da Liga. O pontapé de saída está marcado para as 20.30 horas.