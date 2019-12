Sérgio Conceição: "Não temos uma equipa pornográfica como noutros anos"

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 23:15 Facebook

Twitter

Partilhar

No rescaldo da vitória frente ao Tondela, Sérgio Conceição considerou que a equipa azul e branca fez uma "exibição acima da média" e explicou a ausência de Danilo.

A ausência de Danilo no onze do F. C. Porto foi uma das surpresas nas escolhas de Sérgio Conceição, principalmente por o médio nem marcar presença no banco de suplentes. No final do jogo com o Tondela, que os azuis e brancos venceram por 3-0, o treinador justificou a ausência do português com um problema muscular.

"O Danilo está condicionado, teve um pequeno problema muscular no fim do jogo com o Feyenoord e não íamos arriscar para depois ele ter um tempo de paragem muito maior. Cabe-me a mim essa gestão e o departamento médico disse que podia ser arriscado se jogasse", começou por dizer.

Quanto à exibição, Sérgio Conceição considerou que o F. C. Porto teve uma prestação "acima da média".

"Foi um bom jogo da nossa parte. Os jogadores estavam bem no jogo, marcámos cedo e tivemos a possibilidade de fazer mais ou outro golo, perante uma equipa que tem sido competente. Tem 14 pontos conquistados e é uma equipa de valia e isso só vem reforçar a nossa excelente exibição. Estamos aqui para trabalhar e perceber o que podemos fazer mais e melhor. Juntar as boas exibições aos resultados, que é o mais importante na vida e no futebol. Foi uma exibição acima da média, os jogadores interpretaram bem o que queríamos", acrescentou.

Convidado a fazer um balanço de 2019, o técnico preferiu adiar o tema, já que ainda faltam dois jogos para acabar o ano, mas fez uma análise ao plantel. Para Sérgio Conceição, a equipa "não é pornográfica" mas é "equilibrada".

"Estamos atentos ao que a equipa necessita de fazer. Agora, perceber também a realidade do F. C. Porto, temos um plantel equilibrado, com qualidade como eu já disse. Claramente não temos uma equipa pornográfica como noutros anos no F. C. Porto, somos um bocadinho não tão assim, mas uma equipa de qualidade e toda a gente tem vontade enorme de dar o seu melhor para conseguir os objetivos. A seu tempo faremos um balanço mais pormenorizado do que tem sido a carreira da equipa", concluiu.

O F. C. Porto venceu (3-0), esta segunda-feira no Estádio do Dragão, o Tondela na 14.ª jornada da Liga. Soares esteve em destaque, ao marcar dois golos na primeira parte. Otávio, já na segunda metade, fechou a contagem.