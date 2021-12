Sérgio Conceição explica a razão de Taremi ter sido suplente

Sofia Esteves Teixeira Hoje às 23:32 Facebook

O treinador do F. C. Porto elogiou a exibição da equipa azul e branca diante do Braga, salientando que o jogo foi "excelente", e explicou a ausência de Taremi no onze.

"O jogo foi bom, excelente. As equipas lutam pelos mesmos objetivos. Entrámos fortes, não permitimos que a dinâmica do Braga com bola viesse ao de cima. O Braga teve a ocasião do Moura no remate ao poste e nós tivemos quatro. Podíamos ter feito mais golos até ao intervalo. Na segunda parte reentrámos fortes, tivemos mais oportunidades. O Braga tem qualidade, tanto na primeira como na segunda fase de construção. Modifiquei um bocadinho o onze e percebi que teríamos de saber contrariar melhor o Sp. Braga em alguns momentos", começou por dizer Sérgio Conceição, explicando ainda a ausência de Taremi, que começou o jogo no banco.

"Temos jogado com dois avançados, embora eles façam uma ocupação de espaço diferente. Queria que o Uribe desse liberdade aos nossos laterais para os nossos laterais irem buscar os laterais do Sp. Braga. Depois tivemos o Grujic e o Vitinha para não deixarem ligar a bola no Musrati e no André Horta para limitar o Sp. Braga. Essa era a ideia e depois os jogadores interpretaram na perfeição. É impossível controlar 90 minutos", concluiu.

O F. C. Porto venceu (1-0), este domingo, no Estádio do Dragão, o Braga em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga. Luis Díaz marcou o único golo do encontro. Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição passou a somar 38 pontos, os mesmos do Sporting e mais quatro do que o Benfica, enquanto o Sporting de Braga ficou ainda mais longe do pódio, em quarto lugar, com 25 pontos.