Sérgio Conceição explica caso do Jamor

Sofia Esteves Teixeira Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Sérgio Conceição falou este sábado sobre a polémica do Jamor. O técnico dos azuis e brancos e Pedro Ribeiro, treinador do Belenenses SAD, desentenderam-se no intervalo do jogo da 13.ª jornada.

O treinador do F. C. Porto falou pela primeira vez sobre o que aconteceu no Jamor, na 13.ª jornada, no jogo frente ao Belenenses SAD que terminou empatado (1-1). Ao intervalo, o técnico dos azuis e brancos e Pedro Ribeiro desentenderam-se mas Sérgio Conceição garante não ter havido agressões, mas sim alguma tensão.

"Não agredi. Não comentei até hoje porque não comento rumores. Houve tensão ao intervalo entre mim e o treinador do Belenenses SAD. Descemos as escadas, há aquela confusão, a nível de palavreado, a nível verbal, mas depois fui rápido para o balneário. No Jamor o trajeto do campo até aos balneários é demorado. Eu tenho imagens do que aconteceu na primeira parte. Não fui chamado a falar sobre o assunto", disse Sérgio Conceição em entrevista ao canal 11.