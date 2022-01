Sérgio Conceição falha jogos com Belenenses SAD e Famalicão

JN Hoje às 15:13 Facebook

Treinador retoma suspensão em falta, tendo de cumprir 15 dias de castigo relativo ao jogo com o Moreirense, da época passada

Sérgio Conceição vai cumprir 15 dias de suspensão. O treinador do F. C. Porto não vai sentar-se no banco nos jogos com o Belenenses SAD, no domingo, e com o Famalicão, que se realiza no dia 23.

Em causa estão ainda os incidentes no jogo com o Moreirense, realizado em abril do ano passado, que terminou com empate a um golo e muitas críticas por parte dos dragões ao trabalho da equipa de arbitragem de Hugo Miguel.



Na altura, Sérgio Conceição foi castigado com uma suspensão de 21 dias, assim como ao pagamento de multa no valor de 10 mil euros. Através de providência cautelar interposta no Tribunal Arbitral do Desporto, o castigo foi suspenso a 5 de maio, permitindo na altura ao treinador estar no clássico frente ao Benfica, realizado no dia seguinte, tendo o técnico cumprido apenas seis dias de suspensão.



Agora, Sérgio Conceição retoma o castigo em falta, num total de 15 dias, falhando, por isso, os próximos dois encontros com os dragões.