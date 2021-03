Sérgio Conceição faz UEFA creditar 185 milhões nos cofres portistas

Nuno Barbosa Hoje às 18:18 Facebook

Desde que Sérgio Conceição chegou ao F. C. Porto, em 2017, a UEFA já fez entrar nos cofres do F. C. Porto qualquer coisa como 184,8 milhões de euros, com os valores referentes ao marketpool incluídos nesta contabilidade.

O apuramento para os quartos de final da Liga dos Campeões, frente à Juventus, permitiu ao F. C. Porto encaixar mais 10,5 milhões de euros. No total da época, os dragões de Sérgio Conceição já garantiram 75,8 milhões.

Logo na época de estreia no comando técnico dos azuis e brancos, em 2017/18, o treinador foi o responsável pela conquista de 18,2 milhões de euros de prémios da UEFA, alcançados na Liga dos Campeões. Nestas contas não entram os 12,7 milhões de euros pelo apuramento direto para a fase de grupos da principal competição de clubes do Mundo, uma vez que isso foi conseguido na época anterior, por Nuno Espírito Santo, ao ter deixado o F. C. Porto no 2.º lugar do campeonato.

Na temporada seguinte (2018/19), o F. C. Porto de Sérgio Conceição também atingiu os quartos de final da Liga dos Campeões e, nessa altura, a campanha rendeu 80,9 milhões de euros. Um recorde na história do clube, que poderá ser ultrapassado esta temporada, caso a equipa consiga apurar-se para as meias finais da competição.

O pior registo com receitas da UEFA na era Conceição deu-se em 2019/20. O F. C. Porto falhou o apuramento para a Liga dos Campeões e caiu para a Liga Europa, onde não foi além dos 16 avos de final. Essa campanha rendeu apenas 9,9 milhões de euros aos cofres da SAD portista.

Recorde-se que, desde que Sérgio Conceição assumiu o comando técnico, o F. C. Porto esteve sempre sob a alçada do fairplay financeiro. Os dirigentes portistas acreditam que será possível deixar essa situação para trás no final da presente temporada. Confirmando-se, isso ficará a dever-se em grande parte ao atual técnico.