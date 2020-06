Sérgio Conceição fica no F. C. Porto enquanto "quiser"

JN/Agências Hoje às 18:05 Facebook

Pinto da Costa reforçou a confiança no atual treinador dos dragões no dia em que ficará a saber se estende o reinado à frente do clube.

Pinto da Costa descartou este domingo o regresso de André Villas-Boas como treinador e reforçou a confiança em Sérgio Conceição, quando questionado se o atual treinador se manterá se for reeleito presidente.

"O que eu disse foi que se o Sérgio Conceição quiser, ele manter-se-á. Não posso garantir que será sempre ele o treinador. Se ele não quiser continuar, não o posso obrigar", salientou.

Sobre um regresso de André Villas-Boas, Pinto da Costa recordou as palavras do atual técnico do Marselha.

"O seu projeto em relação ao F. C. Porto passa por outra cadeira de sonho, não a de treinador, nessa ele já se sentou. Ele já me disse, já o disse publicamente, como treinador está fora de questão. (Se pode ser meu sucessor?) Isto não é uma monarquia. Se fosse, seria o meu filho ou a minha filha a suceder-me, mas, quando chegar a altura das próximas eleições, quem se quiser candidatar, fá-lo-á. Sobre os candidatos que poderão aparecer, todos têm um passado no próprio clube, que dê garantias de poder fazer um grande trabalho. Eu não me vou intrometer", garantiu ainda.

O dirigente destacou novamente a grande adesão dos sócios ao ato eleitoral e congratulou-se pela "forma ordeira" como está a decorrer.